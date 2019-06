Die Sektion Coburg des Deutschen Alpenvereins wandert am Sonntag, 23. Juni, unter der Leitung von Gerhard Koenig von Zeckendorf über den Heidenstein und Demmelsdorf nach Scheßlitz, wo eine Mittagsrast eingeplant ist. Zurück geht es vorbei an der Giechburg und zum Gügel. Treffpunkt zu dieser rund 16 Kilometer langen Rundwanderung ist der Ketschenanger in Coburg um 9 Uhr. Gäste sind herzlich willkommen. red