Wanderung in den Staatsforst

Der Bund Naturschutz - Kreisgruppe Kronach lädt alle Naturliebhaber am Samstag, 21. September, zu einer zweistündigen Wanderung "Blühstreifen und Randstrukturen in den Staatsforsten" ein. Ein Forstmann der Staatsforsten erklärt Sinn und Zweck der Blühstreifen und Randstrukturen in den heimischen Wäldern der Bayerischen Staatsforsten als Beitrag zur Steigerung der Artenvielfalt im Wald. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr der Kaulangerparkplatz - Stadtoase und um 14 Uhr der Parkplatz Rothmaiselgrund, Ölsnitztal, Dürrenwaider Hammer in Geroldsgrün. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 19. September, möglich beim Bund Naturschutz - Kreisgruppe Kronach

Telefon: 09261/94404 oder per E-Mail: kronach@bund-naturschutz.de. red