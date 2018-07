Wanderung in den Sonnenaufgang

red



Der Sonnenaufgang wird bei einer Wanderung des Naturcoaches und Entspannungstrainers Holger Schramm in den Mittelpunkt gestellt. Die Teilnehmer starten in Dunkelheit und Stille in die erwachende Natur und feiern diesen kostbaren Augenblick des ersten Sonnenstrahls am Horizont, der ersten Wärme des Tages. Verschiedene meditative, achtsame Elemente, die sich an Landschaft und Weg orientieren, machen diese Wanderung zu einem einzigartigen Start in den Tag. Die Wanderung findet am Sonntag, 8. Juli, von 4 bis 9 Uhr statt. Treffpunkt ist die Arnika-Akademie Teuschnitz . Eine Anmeldung ist unter Tel. 09265/8078067 oder schreibmir@holgerschramm.de möglich. Warme, dem Wetter entsprechende Kleidung und Rucksackverpflegung sind mitzubringen. Dauer der Wanderung circa fünf Stunden.