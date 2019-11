Wanderung in den Advent

Der Rennsteigverein 1896 lädt am Sonntag, 1. Dezember, zur Wanderung nach Kirchschletten in die Abtei Maria Frieden ein. Treffpunkt ist 13 Uhr an der Wandertafel in Zapfendorf. Die Wanderstrecke beträgt sechs Kilometer. Um 14.30 Uhr ist Einstimmung in den Advent in der Klosterkirche, anschließend Kaffeetrinken. Für die Rückwanderung ist es ratsam, eine Taschenlampe mitzunehmen. Es wird aber auch eine Fahrgelegenheit angeboten. Auskunft bei den Wanderführern Kurt und Christine Enzi, Telefon 09547/1764. red