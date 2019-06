Unter dem Motto "Aufbrechen - innehalten - ankommen" steht die Wanderung, zu der der Frauentreff der Christuskirche am Donnerstag, 4. Juli, einlädt. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Lidl-Parkplatz. Die Wanderung von Mitwitz nach Lochleithen dauert circa 45 Minuten. Abendeinkehr ist in Lochleithen vorgesehen. Auch Nichtwanderer sind willkommen. Dies bitte bei der Anmeldung angeben bis 2. Juli im Pfarramt der Christuskirche unter Telefon 09563/1301. red