Wanderung im Steigerwald

Der Bund Naturschutz lädt am Mittwoch, 19. Juni, zu einer geführten Wanderung unter dem Motto "Alte Wälder im Winkelhofer Forst und Biberbiotop" im Steigerwald ein. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Rathaus, Rathausplatz 2 in Ebrach. Auf der etwa dreieinhalb Stunden dauernden circa vier Kilometer langen Wanderung durchqueren die Teilnehmer alte Waldbestände im Winkelhofer Forst. Dabei lernen sie Details über Altbaumbewohner, Totholz und Pilze kennen und besuchen das Biberbiotop an der Mittleren Ebrach. Informationen gibt es beim Freundeskreis Nationalpark Steigerwald unter der Telefonnummer 09553/ 989042. red