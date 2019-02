Wanderung im Schweinfurter Oberland

Der Rhönklub-Zweigverein Münnerstadt unternimmt am Sonntag, 10. Februar, eine Halbtageswanderung auf dem Mühlenweg von Schonungen nach Marktsteinach und von hier aus über den Berg nach Hausen, dem Wollbach folgend wieder zurück nach Schonungen. Mittags wird in Hausen in der Brauereigaststätte Martin eingekehrt. Die Strecke ist zehn Kilometer lang und einfach begehbar. Wanderführer ist Rainer Kirch. Treffpunkt zur Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 10 Uhr am Parkplatz Oberes Tor. sek