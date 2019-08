Wildflecken 13.08.2019

Wanderung im Schwarzen Moor

Der Rhön-Klub- Zweigverein Wildflecken wandert am Sonntag, 18. August, im Schwarzen Moor. Anschließend ist eine Einkehr in Hillenberg geplant. Abfahrt mit Pkw ist um 13 Uhr am Rathausplatz Wildflecken...