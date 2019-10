Das Naturwaldreservat im Langenautal zwischen Nordhalben, Steinwiesen und Geroldsgrün ist Ziel einer etwa zweistündigen Wanderung des Frankenwaldvereins Wallenfels am Sonntag, 6. Oktober. Auf Forstwegen geht es bis zum Schieferbergwerk Lotharheil und von dort zurück ins Langenautal. Nach der Wanderung ist eine Einkehr geplant.Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Kulturzentrum Wallenfels zur Bildung von Fahrgemeinschaften bzw. um 13.45 Uhr an der Zufahrt zum Langenautal. red