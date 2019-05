Die Gruppe "Frauenprojekt Frauen Moment mal" unternimmt am Mittwoch, 22. Mai, eine Wanderung im Oehrbachtal, die nur bei gutem Wetter stattfindet. Das Oehrbachtal ist ein vielseitiger interessanter Walderlebnisweg mit einer reizvollen Natur. Er verbindet die Regionen des Saaletales mit der Süd-Rhön. Treffpunkt ist um 13 Uhr in Euerdorf am Spitzgarten zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Verpflegung ist selbst mitzubringen. sek