Wanderung im Lichtenfelser Forst

Die Sonntagswanderer der Awo-Wandergruppe Burgkunstadt organisieren am Sonntag, 7. Juli, eine Wanderung auf dem Prälatenweg im Lichtenfelser Forst. Abfahrt ist um 8 Uhr in Burgkunstadt am Raiffeisenparkplatz. Wanderbeginn ist am Lichtenfelser Hallenbad um 8.30 Uhr. Für unterwegs ist Rucksackverpflegung vorgesehen. Ein Schlusseinkehr ist geplant. Die Wanderführerinnen Christine Rühr und Klothilde Gack laden alle Wanderfreunde zu diesem kostenlosen Wanderspaß ein. Nähere Informatonen unter Telefonnummer 0157/31158533. red