Der Rennsteigverein Steinbach am Wald wandert am Sonntag, 7. Juli, im Kohlenwald. Die Wanderung beginnt an der ehemaligen Zeche "St. Katharina", ist etwa sieben Kilometer lang und dauert circa zweieinhalb Stunden, mit vereinzelten Anstiegen (etwa 219 Höhenmeter). Wanderstöcke sind empfehlenswert. Einkehr ist in der "Alten Zeche", Treffpunkt um 13 Uhr am Schützenplatz Steinbach am Wald. Wanderführer ist Karl-Heinz Jänel. Gäste sind willkommen. red