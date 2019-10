Der Schwimmverein Bamberg lädt am Sonntag, 20. Oktober, zu einer Wanderung von circa zweieinhalb bis drei Stunden in den Hauptsmoorwald ein. Nach etwa zwei Dritteln der Strecke ist Mittagseinkehr auf der Regnitztaler Alm. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Wanderparkplatz am Hubertusbrunnen an der Straße nach Geisfeld. red