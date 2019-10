Wanderung im Frankenwaldvorland

Der Frankenwaldverein, Ortsgruppe Kronach, lädt zu einer etwa fünf Kilometer langen Tour rund um den "Langer Berg" ein. Mit mäßigen Steigungen wird von Eichenbühl nach Wildenberg und zurück gewandert. Trotz überwiegend befestigter Wege wird festes Schuhwerk empfohlen, weil Trittsicherheit bei kurzen Abschnitten erforderlich ist. Alle interessierten Wanderer, auch ohne Vereinszugehörigkeit, treffen sich am kommenden Sonntag, 13. Oktober, um 13.30 Uhr auf dem Kaulanger in Kronach. In Fahrgemeinschaften geht es zum Ausgangspunkt der Wanderung. Der Wanderleiter Harald Räther gibt weitere Auskünfte unter der Telefonnummer 09261/91193. red