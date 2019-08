Die Donnerstags-Halbtageswanderung am 8. August des Fränkische-Schweiz-Vereins Ebermannstadt führt unter der Leitung von Wanderführer Berthold von Blumenthal von Kirchahorn (Treffpunkt um 14 Uhr an der dortigen Wandertafel) über das Gartental und den Klausstein nach Burg Rabenstein. Die Weglänge beträgt etwa sieben Kilometer bei einer maximalen Gehzeit von drei Stunden. Treffpunkt zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften ist der Parkplatz am Oberen Tor in Ebermannstadt um 13.30 Uhr. red