Am Samstag, 25. Mai, findet von 9.30 bis 14 Uhr eine Wanderung für Genießer "Große Ellertalrunde zum Bauernhof" statt. Natur, Kunst, lokale Produkte und ein toller Panoramablick können dabei genossen werden. Mit dem zertifizierten Wanderführer Thomas Berbalk geht es am Samstag, 25. Mai, entlang der "Fränkischen Straße der Skulpturen" und des Wegs "Flur und Kunst" zur Jungfernhöhle und zum Eulenstein mit Aussicht bis Bamberg. Auf dem Rückweg besichtigt die Gruppe den "Hof Veldensteiner Forst" in Lohndorf, inklusive Verkostung im Hofladen. Anmeldung bei der Tourist-Info Fränkische Toskana, Tel. 09505/8064106 oder E-Mail an info@fraenkische-toskana.com. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. red