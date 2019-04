Wanderung für Familien

Die Wanderfalken Wickendorf/Teuschnitz unternehmen am Mittwoch, 1. Mai, wieder eine Familienwanderung durch die heimische Flur. Abmarsch ist um 10 Uhr an der Vereinshalle. Die Strecke ist etwa fünf Kilometer lang. Am Nachmittag ist ein gemütliches Beisammensein am Vereinsheim in der Dorfstraße geplant. Für Speis' und Trank ist in bewährter Weise gesorgt.

Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. ut