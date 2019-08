Wanderung führt zum Schieferbergwerk

Eine "Wanderung zum Schiefer" wird am kommenden Donnerstag, 8. August, angeboten. Auf Schusters Rappen geht es um 13.30 Uhr nach Lotharheil. Seit 1857 besteht das Schieferwerk Lotharheil. Nach einer geführten Wanderung folgt eine Führung durch den Teichmann-Betrieb. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz am südlichen Ortsausgang von Nordhalben. Die Wanderung dauert mit Zwischenstopp etwa vier Stunden. Um eine Voranmeldung im Tourismushaus Oberes Rodachtal unter der Telefonnummer 09262/1538 oder unter 0175/3789750 wird gebeten. red