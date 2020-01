Wanderung entlang des Mains

Der Kur- und Tourismus-Service bietet am morgigen Freitag um 13 Uhr eine Wanderung unter fachlicher Leitung mit geselliger Einkehr an. Die Wanderstrecke hat einen leichten Schwierigkeitsgrad. Routenverlauf: Bad Staffelstein - Unterzettlitz - Unterneuses - am Main entlang - Seengebiet - Kurpark - Bad Staffelstein. Treffpunkt ist am Stadtturm in der Bamberger Straße 25. red