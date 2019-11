Wanderung entlang des Mains

Der Kur- und Tourismus-Service bietet am heutigen Samstag eine geführte Wanderung unter fachkundiger Leitung mit geselliger Einkehr an. Die Strecke verläuft von Bad Staffelstein über Unterzettlitz und Unterneuses am Main entlang und über das Seegebiet zurück nach Bad Staffelstein. Die Länge der Wanderstrecke mit einem leichten Schwierigkeitsgrad beträgt etwa neun Kilometer. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Stadtturm in der Bamberger Straße. Für Inhaber einer Gästekarte ist die Teilnahme kostenfrei. red