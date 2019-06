Die Wandergruppe Eltmann unternimmt ihre nächste Wanderung am Mittwoch, 19. Juni, in Sand am Main. Es wird der Gewässerlehrpfad am Sander Altmain gewandert. In der "Ranch" ist eine Einkehr vorgesehen. Der Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften, ist um 13.30 Uhr in Eltmann-Süd geplant. red