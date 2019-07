Wanderung entlang christlicher Denkmäler

Der KAB-Ortsverband Posseck-Gifting-Grössau lädt alle Interessierten ein, bei einer Marter-Wanderung am kommenden Sonntag, 14. Juli, christliche Denkmäler im Bereich Posseck/Grössau kennenzulernen. Ausgangs- und Treffpunkt der gemeinsamen Wanderung ist um 16 Uhr die Mittels-Kapelle zwischen Posseck und Grössau. Von dort aus führt der Weg nach Grössau, weiter auf dem ehemaligen Verbindungsweg nach Reitsch und wieder zurück nach Grössau, wo der Abschluss an der Marienkapelle erfolgt. An jeder Marter wird, soweit bekannt, etwas über den Entstehungsgrund berichtet. red