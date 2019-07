Wanderung eine Woche später

Die Ortsgruppe Muggendorf des Fränkische-Schweiz-Vereins lädt zum Wandern im "Gebürg" mit qualifizierten Führern ein. Der Rundgang muss um eine Woche verschoben werden und findet somit erst am Freitag, 12. Juli, statt. Ritter, Waldbaden, Glücklichsein - ein kleines Wanderseminar. Was ist (wissenschaftlich) Glück? Viel davon gibt's jedenfalls draußen im Wald. Die Start-ins-Wochenend-Tour hat eine Weglänge von circa sechs Kilometern und dauert rund vier Stunden. Treffpunkt ist um 15 Uhr in Muggendorf am Infozentrum Naturpark. Weitere Infos erhalten Interessierte in der Touristinfo Muggendorf, Telefon 09196/929931. red