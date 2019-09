Das Tourismusbüro Pottenstein bietet am Freitag, 13. September, ab 14 Uhr wieder eine geführte Wanderung durch den Felsengarten Klumpertal an. Entdeckt wird dabei eines der unberührtesten Täler der Fränkischen Schweiz. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz an der Verbindungsstraße Schüttersmühle - Kirchenbirkig oberhalb der Schüttersmühle. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Leitung hat Steffi Ribold. red