Wanderung durch Naturwaldreservat

Der Haßbergverein in Königsberg unternimmt am Sonntag, 3. November, eine Wanderung im Steigerwald. Die Teilnehmer laufen vom Waldparkplatz Marswald in der Nähe der Ruine Ebersberg durch das Naturwaldreservat "Mordgrund". Die etwa acht Kilometer lange Rundwanderung führt hinunter nach Zell. Auf dem anschließend stetig aufwärts führenden Schlangenweg erhalten die Wanderer einen Einblick in die Schluchtenwälder des Zeller Waldes. Eine Schlusseinkehr ist in Oberschleichach vorgesehen. Die Abfahrt mit Pkw ist um 13 Uhr am Hallenbad in Königsberg. Nähere Auskünfte gibt es unter Telefon 09525/9828044. red