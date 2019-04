Wanderung durch den Zückshuter Forst

Der Rennsteigeverein 1896, Ortsgruppe Zapfendorf, lädt zu einer Seniorenwanderung im Wanderparadies Zückshuter Forst am heutigen Donnerstag ein. Um 15 Uhr ist Treffpunkt in Zapfendorf am Parkplatz Schule/Friedhof mit Pkw, anschließend Fahrt nach Gundelsheim. Ausgangspunkt der Wanderung ist am Königsweg. Es werden zwei Gruppen angeboten, auf einem Rundweg mit fünf Kilometern und eine Abkürzung. Eine Mitfahrgelegenheit wird geboten und eine Schlusseinkehr ist vorgesehen. Gäste sind willkommen. Auskunft gibt Wanderführerin Hermine Hölzlein unter Telefon 09547/8709925 und 0170/4096817. red