Wanderung durch den Schnee

Traumhafte Schneeverhältnisse sorgen am "Walberngrüner Gletscher" dafür, dass am Samstag, 2. Februar, um 14 Uhr und am Sonntag, 3. Februar, um 10 und um 14 Uhr wieder geführte Schneeschuhwanderungen stattfinden. Wer keine eigene Ausrüstung dazu hat, kann diese vor Ort auch ausleihen. Treffpunkt ist in Rappetenreuth bei Birgit Bole. Die Touren sind mit normaler Grundkondition leicht zu bewältigen. Eine Anmeldung zu der Schneeschuhwanderung ist unter der Telefonnummer 09255/807686 unbedingt erforderlich.

Nächste Woche Pause

Wie Birgit Bole weiter mitteilt, finden am darauffolgenden Wochenende keine Schneeschuhwanderungen statt. Natürlich sind auch die Loipen weiterhin bestens gespurt und die Skilangläufer können unbeschwert ihre Runden drehen, von Dienstag bis Freitag, von 17.30 bis 20.30 Uhr sogar unter Flutlicht. red