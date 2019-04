Wanderung durch den "Märchenwald"

Am heutigen Donnerstag begibt sich die Awo-Donnerstags-Wandergruppe ab 13.30 Uhr durch den zauberhaften Märchenwald zwischen Sonnefeld und Bieberbach. Wanderführer Heinz Heinlein wird diese Wanderung vorbereiten. Unterwegs ist eine kleine Kaffeepause vorgesehen (Tassen nicht vergessen). Die Wanderer treffen sich in Burgkunstadt am Parkplatz der Baur-Sportanlage in der Dr.-Sattler-Straße 1. Es ist eine Schlusseinkehr vorgesehen. Nähere Info beim Wanderführer unter Telefonnummer 09574/653821. Stammwanderer, Gäste und Neueinsteiger sind willkommen. red