Der Rennsteigverein, Ortsgruppe Zapfendorf, lädt am Samstag, 12. Oktober, zu einer Wanderung durch den Langheimer Forst ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Wandertafel in Zapfendorf. Wanderstart ist um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz Gasthaus Klosterhof in Klosterlangheim. Die Wanderstrecke beträgt etwa neun Kilometer zur "Eisernen Hand" und nach Mistelfeld.Gegen 16.30 Uhr ist eine Einkehr im Gasthof Klosterhof vorgesehen. Auskunft erteilt Wanderführer Heinz Wiemann, Tel. 09547/7567. Gäste sind willkommen. red