Wanderung durch den Frühling

Kronach Der Verein "Gemeinsam gegen Krebs" lädt zu einer Frühlingswanderung ein. Willkommen sind auch Nichtmitglieder, die Freude am Wandern durch die schöne Frankenwald-Landschaft haben. Ausgangspunkt ist am Samstag, 21. April, um 13.30 Uhr am Parkplatz der Zecherhalle in Neukenroth. Vom Haßlachtal aus geht es ins etwa vier Kilometer entfernte Welitsch im Weißbachtal. Die Tour ist auch für weniger geübte Wanderer und sogar für Rollstuhlfahrer geeignet und führt unter anderem am Kleinod der Angelfreunde Welitsch am Weißbachsee vorbei. Einkehr wird im Gasthaus Nickel-Müller ("Buffn Schorsch") in Welitsch sein. Weitere Informationen bei Michaela Löffler unter der Telefonnummer 0171/4652388 oder per E-Mail an: michaela.loeffler@ggkev.de. red