Wanderung durch den Callenberger Forst

Die Awo-Wandergruppe unter Leitung von Barbara Scheele trifft sich das nächste Mal am Mittwoch, 29. Januar, um 12.30 Uhr, am Awo-Treff. Mit der Linie 5 erfolgt dann die Anfahrt. Von Beiersdorf aus geht es dann durch den Callenberger Forst nach Weidach. Eine Einkehr ist im Café in Weidach geplant. Neue Teilnehmer sind immer willkommen, heißt es in einer Mitteilung der Awo-Wandergruppe. Interessenten sollten sich allerdings vorher unter der Telefonnummer 09561/705380 anmelden. red