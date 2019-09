Die Awo-Wandergruppe trifft sich am Mittwoch, 25. September, um 12.45 Uhr am Awo-Treff. Die Gruppe startet dann 13.10 Uhr mit der Linie 5 zur Brandensteinsebene. Die Tour führt die Teilnehmer dann durch den Bausenberg mit Einkehr im Möbelhaus Schulze. Neue Teilnehmer sind immer willkommen, allerdings sollte man sich vorher anmelden unter Telefon 09561/ 94415, heißt es in einer Mitteilung der Awo. red