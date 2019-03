Wanderung durch das Sinntal

Am Sonntag, 24. März, treffen sich die Mitglieder des Rhönklub-Zweigvereins Bad Brückenau zur Wanderung um 13 Uhr am Busbahnhof. Die Frühjahrs-Wanderung führt durch das Sinntal über das Staatsbad, Eckarts und Rupboden nach Zeitlofs. In Zeitlofs erfahren die Teilnehmer etwas über die Geschichte des Schlosses der Herren von Thüngen. Danach ist eine Einkehr im Fränkischen Hof geplant. Mit dem Linienbus geht es nach Bad Brückenau zurück. Die Wanderstrecke hat eine Länge von etwa elf Kilometern. Die Führung übernimmt Hubert Töpfer. sek