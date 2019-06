Fladungen 12.06.2019

Wanderung durch das Schwarze Moor

Eine geführte Wanderung durch das Schwarze Moor bietet das Biosphärenzentrum Haus der Langen Rhön am kommenden Sonntag, 16. Juni, an. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Steinernen Torbogen vor dem Eingang. E...