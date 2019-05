Am Sonntag, 5. Mai, um 14 Uhr starten die Gästeführer Christiane Kolbet und Teichwirt Leonhard Thomann zu einer dreieinhalbstündigen Wanderung durch das Naturschutzgebiet "Vogelfreistätte bei Mohrhof". Leonhard Thomann berichtet beim Rundgang durch die Weihergegend vom Alltag des Teichwirts früher und heute und Christiane Kolbet stellt den Neuhäuser "Vogelpfarrer" Andreas Johannes Jäckel vor, der Mitte des 19. Jahrhunderts die Vogelwelt im Aischgrund erforschte. Der Rundgang führt unter anderem vorbei an blühenden Orchideenwiesen und an Moorweihern. Zum Abschluss wartet eine Brotzeit mit geräucherten Karpfenspezialitäten auf die Wanderer. Treffpunkt ist an der St. Josefskapelle in Poppenwind. Ein Teilnehmerbeitrag wird erhoben, eine Anmeldung unter Telefon 0151/26211382 ist erforderlich. red