Wanderung durch das Muschwitztal

Die Sektion Kronach des Deutschen Alpenvereins (DAV) lädt zu einer Tageswanderung am Mittwoch, 1. Mai, ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Parkplatz Kaulanger für Fahrgemeinschaften oder um 10 Uhr in Carlsgrün in der Dorfmitte. Von Carlsgrün geht die Wanderung in nördlicher Richtung leicht bergab ins thüringische Muschwitztal (teilweise Naturschutzgebiet). Die Teilnehmer überschreiten die frühere Grenze und gewinnen durch einen längeren sanften Anstieg so viel an Höhe, bis sie im Dorf Schlegel angekommen sind. Unweit des nächsten Dorfes Seibis gelangen sie nach einem 180-Grad-Schwenk zuerst in westliche, dann in südliche Richtung wieder nach Oberfranken in die Nähe von Bad Steben und dann nach Carlsgrün zurück. Am Ende der Wanderung ist eine Einkehr vorgesehen. Für unterwegs wird Rucksackverpflegung inklusive Getränken empfohlen. Die Wanderstrecke ist etwa 15 Kilometer lang. Wanderführer ist Herbert Dittmar, Telefonnummer 09261/5004786. red