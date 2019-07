Die Wandergruppe Eltmann unternimmt ihre nächste Wanderung ausnahmsweise schon am Mittwoch. Am 31. Juli geht es durchs Maintal nach Gleisenau. Im Gasthaus Zehendner ist eine gemütliche Einkehr vorgesehen. Treffpunkt ist an der Raiffeisenbank in Eltmann um 14.30 Uhr. red