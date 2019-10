Der Kur- und Tourismus-Service bietet am heutigen Samstag eine geführte Wanderung unter fachkundiger Leitung mit geselliger Einkehr ein. Streckenverlauf: Bad Staffelstein - Karlsteig - Löwental - Stublang - Loffeld - Bad Staffelstein. Die Wanderst recke mit einem leichten Schwierigkeitsgrad beträgt etwa zehn Kilometer. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Stadtturm in der Bamberger Straße. red