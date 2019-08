Das Tourismusbüro Pottenstein bietet am Freitag, 23.August, ab 14 Uhr eine geführte Wanderung durch das Klumpertal bei Pottenstein an. Entdeckt wird dabei eines der unberührtesten Täler der Fränkischen Schweiz - der Felsengarten Klumpertal. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz an der Verbindungsstraße Schüttersmühle - Kirchenbirkig oberhalb der Schüttersmühle. Die etwa zweistündige Exkursion findet ab fünf Personen statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Leitung hat Thomas Bernard inne. red