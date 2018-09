Wanderung des Rhönklubs

Die im Wanderplan für Sonntag, 9. September, vorgesehene Wanderung des Rhönklub-Zweigvereins Walddörfer muss auf Sonntag, 2. September, vorverlegt werden. Gewandert wird von Roth über den Silbersee und die Rother Kuppe zum Wasserfall Eisgraben. Die Wanderstrecke beträgt ca.13 Kilometer, eine Einkehr ist am Hillenberg geplant. Treffpunkt und Abfahrt ist um 10 Uhr am Edeka in Sandberg. Info bei Herbert Holzheimer, Tel.: 09701/1092. sek