Wanderung des Rennsteigvereins

Die Ortsgruppe des Rennsteigvereins macht am Sonntag, 23. September, mit Günter Schmidt eine von ihm ausgesuchte Wanderung. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Schützenplatz. Von dort geht's zum Parkplatz beim "Gasthof Rennsteig" in Spechtsbrunn. Gewandert wird über den "Brand" zu den Griffelschieferfelsen und zurück über die Clemens-Major-Hütte, zum Ausgangspunkt, wo eine Einkehr geplant ist. Die Strecke ist nicht schwierig und sechs bis sieben Kilometer lang. Gäste sind willkommen. red