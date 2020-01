Wanderung des Partnerschaftskomitees

Das Städtepartnerschaftskomitee Lichtenfels veranstaltet am Sonntag, 12. Januar, eine Jahresauftaktwanderung. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Hauptschule in Lichtenfels, Höhe Ikarusmonument. Hier können auch Fahrzeuge geparkt werden. Der Weg führt die Wanderer dann über den Prälatenweg nach Klosterlangheim. Einkehr ist dort im "Klosterhof" zu einem gemeinsamen Mittagsmahl ab circa 12 Uhr. Wer noch ein paar Plätzchen oder Lebkuchen von Weihnachten übrig hat, kann sie mitbringen, eventuell auch einen warmen Tee aus der Thermoskanne für eine kurze Rast am Unterstellplatz "Eiserne Hand". red