Kronach 30.12.2019

Wanderung des Alpenvereins

Der Alpenverein Sektion Kronach veranstaltet eine Wanderung am Sonntag, 5. Januar. Treffpunkt ist um 13.15 Uhr am Kaulangerparkplatz beziehungsweise um 13.30 Uhr in Hummendorf am Parkplatz beim Altgla...