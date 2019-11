Wanderung des Alpenvereins

Der Alpenverein Kronach wandert am Sonntag, 1. Dezember, zur Ködeltalsperre, über Hubertushöhe, Nurn und zurück. Treffpunkt ist um 13.15 Uhr am Kaulangerparkplatz in Kronach beziehungsweise um 13.45 Uhr am Wanderparkplatz an der Trinkwassertalsperre Mauthaus. Die Teilnehmer wandern an der Talsperre die linke Seite hoch zur Hubertushöhe, über den Geräumberg und Schaufelberg nach Nurn. Hier biegen die Wanderer links ab in Richtung des Staudammes, wo sie nach circa elf Kilometern und zweieinhalb Stunden den Parkplatz wieder erreichen. Die Wanderung lassen die Teilnehmer bei Brotzeit und Musik in der Ski-Hütte Rieblich ausklingen. Gäste sind willkommen. Wanderführer ist Ulrich Oßmann, Tel. 0171/5427229. red