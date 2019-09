Die Freizeitgruppe Forchheim des Deutschen Alpenvereins (DAV) lädt am Mittwoch, 11. September, zu einer Wanderung mit der Route Pretzfeld - Kreuzberg - Wallerwarte - Ebermannstadt ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Parkplatz "Magnesia", Bayreuther Straße in Forchheim. Eine Einkehr ist im Gasthaus "Schwanenbräu" (Marktplatz) in Ebermannstadt geplant. Die Wanderführung übernimmt Erwin Wunder (Telefon 09194/5943). red