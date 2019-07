Die Freizeitgruppe des Deutschen Alpenvereins (DAV), Sektion Forchheim, wandert am Mittwoch, 10. Juli, zur Langen Meile. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Parkplatz beim Trafohaus an den unteren Kellern. Eine Einkehr ist dann im Gasthaus Kohlmann in Drügendorf geplant. Geführt werden die Teilnehmer von Gerhard Holzmann, Telefon 09545/8919, und Günther Schulz, Telefon 09191/80564, die auch weitere Informationen erteilen. red