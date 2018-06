Wanderung der Beagle-Freunde

Für Sonntag, 1. Juli, um 11 Uhr ist eine Beaglewanderung geplant. Die Wanderung startet am Tegut-Parkplatz am Riedgraben. Von dort führt sie den Garitz-Promenadenweg hoch zum Weg der Besinnung.Weiter geht es auf dem Besinnungsweg bis zum Heiligenhof. Dort beginnt der Weg durch die Gezeiten. Dieser führt über die Wichtelhöhlen zur Schutzhütte. Von dort geht es in Richtung Golfplatz. In der Gaststätte "Ambiente" am Golfplatz erfolgt eine Einkehr. Nach der Stärkung führt die Wanderung am Campingplatz vorbei zum Saale-Mäander im Luitpoldpark. Weiter geht es durch die Parkanlagen, auf den Altenberg und von dort zum Sissi-Denkmal. Vom Altenberg führt eine Brücke zur Kissalis-Therme. Im Lokal "Im Abseits" gibt es noch ein gemütliches Beisammensein. Wegen Platzreservierung wird um Anmeldung bis 25. Juni bei Hans-Jürgen Neumann, Tel.: 0971/131 91 18 gebeten. sek