Wanderung: Blutgericht und Meeresstrand

Am Samstag, 13. Juli, sind Interessierte eingeladen zu einer geführten Rundwanderung entlang der Fraischgrenze bis zu den Meeresstrandhöhlen am Rande der Betzensteiner Kuppenalb (15 Kilometer, davon 75 Prozent auf schmalen Pfaden). Der Treffpunkt ist um 9.30 Uhr vor dem Rathaus in Obertrubach. Unterwegs sorgt jeder für eigene Rucksackverpflegung, eine Schlusseinkehr in Obertrubach ist möglich. Anmeldung bis Freitagmittag, 12. Juli, bei der zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin Fränkische Schweiz, Melanie Schulz, unter Telefon 09244/982944 (AB).