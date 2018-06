Wanderung bis auf Höhe der "Alten Mühle"

Am Mittwoch, 27. Juni, wandert der Rennsteigverein Steinbach am Wald mit den Lehestener "Mittwochswanderern" zum Wanderwagen an der "Alten Mühle". Treffpunkt ist um 9 Uhr am Parkplatz an der Ziegelhütte. Von dort geht's zur alten Brücke (Viadukt) und entlang dem Schieferpfad bis auf Höhe der "Alten Mühle". Dort wird der Steg der Loquitz überquert . Der Rückweg erfolgt über den gleichen Weg oder an der Loquitz entlang über die "Alte Brücke". Die Strecke ist circa sieben Kilometer lang. Wanderführer ist Werner Unger. red