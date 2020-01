Wanderung beim Rhönklub

Am Dienstag, 28. Januar, ist beim Rhönklub-Zweigverein eine Wanderung ins Staatsbad Bad Brückenau bis zur Sinnbrücke in Wernarz mit einer Einkehr im Badhotel geplant. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Busbahnhof. Der Rückweg erfolgt auf dem Fahrradweg in die Stadt zurück, teilt der Rhönklub-Zweiverein Bad Brückenau mit. sek